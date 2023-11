Viktor Orban nu pleacă din UE, vrea să o schimbe! Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata la un congres al partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters. Orban a reiterat opozitia guvernului sau fata de inceperea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina. „Corectarea promisiunii gresite (a Bruxelles-ului) de a incepe negocierile (cu Ucraina pentru aderarea la UE) va fi de asemenea sarcina noastra, intrucat Ucraina este la ani lumina de UE acum”, a spus Orban, adaugand ca va lupta impotriva tentativelor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

