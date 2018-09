Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viktor Orban a afirmat, luni, ca este inacceptabil ca Uniunea Europeana sa priveze Ungaria de dreptul sau de a-si apara granitele. Premierul ungar a criticat o propunere a cancelarului german Angela Merkel privind intarirea agentiei de protectie a frontierelor UE, Frontex.

- In timp ce e in curs de desfasurare adunarea plenara a Parlamentului de la Strasbourg, care e chemat sa voteze sanctiuni impotriva guvernului de la Budapesta, Viktor Orban sfideaza eurodeputatii aparandu-si propriile interese fara sa dea inapoi nici macar un milimetru din pozitia avuta pana astazi:…

- Decizia vine ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza AFP. Activitatile sale vor fi relocate de la Budapesta la Berlin. 'Inca mai sunt cativa colegi la birou, dar vom inchide totul pe 31 august', a declarat Daniel Makonnen, purtatorul de cuvant al OSF.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a scris pe contul sau de Facebook faptul ca fiecare tara are dreptul de "a apara cultura si granitele crestine si sa nu vorbeasca despre migratie", iar mesajul este insotit de un clip video cu discursul sau sustinut la Universitatea de Vara din Baile Tusnad siu cu momente…

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…

- Parlamentul ungar a adoptat miercuri un pachet de legi numit "Stop Soros", care face posibila "incriminarea" ajutorului acordat de ONG-uri solicitantilor de azil, o intiativa controversata a guvernului Viktor Orban, sfidand astfel Uniunea Europeana si grupurile pentru apararea drepturilor omului,…