- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri ca nu sustine un buget al Uniunii Europene (UE) care ia bani de la agricultura, dezvoltare regionala, cercetare si dezvoltare si ii da tarilor care accepta migranti, informeaza agentia de presa MTI. In interviul sau saptamanal pentru postul de radio…

- Viktor Orban si Fidesz, partidul sau, au obtinut o victorie rasunatoare pe 8 aprilie, care le ofera o supermajoritate de locuri in Parlamentul tarii. Sondajele au subestimat sprijinul partidului, iar prezenta la vot a fost mai mare decat s-ar fi asteptat multi, de aproape 69%. Orban, care va avea acum…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie si…

- Partidul FIDESZ, condus de Viktor Orban, a caștigat clar alegerile de duminica din Ungaria, avand șansa de a guverna cu o majoritate de cel puțin doua treimi din Parlament, de a-și consolida puterea prin modificari constituționale și de a continua politica de contestare a Uniunii Europene. Formațiunea…

- Consiliul Judetean Satu Mare a atras o finantare europeana de aproximativ 866.000 de euro pentru implementarea unui sistem antigrindina, in cadrul unui proiect transfrontalier in valoare totala de peste 1,5 mil. euro. Sistemul care urmeaza sa fie implementat se bazeaza pe tehnologia amplasarii unor…

- In prag de alegeri, cu Berlinul conditionand acordarea fondurilor europene de acceptarea imigrantilor si cu OLAF, biroul antifrauda al UE, scotand la lumina neregulile din afacerile facute cu banii europeni de apropiatii sai, premierul maghiar Viktor Orban declara ca Ungaria nu mai are nevoie de…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, marti, ca Ungaria va prospera daca nu va deveni o "tara de imigranti", in caz contrar se va confrunta cu "regres, declin sau stagnare", relateaza agentia MTI. "Pentru ca Ungaria sa progreseze in urmatorii patru ani, niciun imigrant nu ar trebui…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…