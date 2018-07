Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar conservator Viktor Orban urmeaza sa aterizeze miercuri in Israel, unde cel mai probabil va avea parte de o primire calduroasa din partea omologului israelian Benjamin Nenhyahu, in pofida acuzatiilor de antisemitism care il vizeaza, relateaza DPA, preluata de agerpres. Orban,…

- La doua luni de la ultima vizita, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, se deplaseaza, astazi, din nou in Rusia. El va avea o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi vor discuta despre relatiile bilaterale intre cele doua tari, reglementarea conflictului israelo-palestinian si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunț facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, relateaza Mediafax.

- Viktor Orban. Premierul conservator ungar Viktor Orban face o noua declaratie surprinzatoare: "Noi suntem viitorul Europei", spune Orban referindu-se la statele din estul Europei, cu toate ca tarile din nucleul tare european sunt tot mai scepticie cu privire la

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters și Agerpres.

- Israelul are dovezi privind un program nuclear iranian secret. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, pe 30 aprilie, ca tara sa detine “dovezi concludente” legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, pe care Guvernul a tinuta secreta pana in…

- Actrita Natalie Portman si-a justificat decizia de a nu merge in Israel pentru a primi un premiu afirmand ca nu vrea sa fie asociata cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care urma sa vorbeasca in cadrul ceremoniei, relateaza AFP. Fundatia premiului Genesis a anuntat vineri anularea ceremoniei,…