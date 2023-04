Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump nu va fi incatusat atunci cand se va preda, saptamana viitoare, la New York, pentru a raspunde acuzatiilor penale de care este invinovatit, a declarat vineri avocatul sau, Joe Tacopina, in timp ce un alt avocat al fostului lider SUA, Susan Necheles, a spus ca…

- Donald Trump a fost pus oficial sub acuzare și intra astfel in istorie drept primul fost președinte al Statelor Unite pe numele caruia este deschis un dosar penal. Decizia a fost luata de un juriu al unei instanțe din New York.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016, anunța Mediafax.Unul dintre avocatii lui Donald Trump…