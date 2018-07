Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca, in opinia sa, Uniunea Europeana duce o politica "primitiva" fata de Rusia. "Punctul meu de vedere este ca UE duce o politica, si scuzati expresia, primitiva fata de Rusia, spunand ca Rusia reprezinta un pericol. Pentru ca, intr-adevar, in UE exista tari membre care se pot de-a dreptul simti in pericol fata de Rusia. Vorbim de Tarile Baltice, vorbim de Polonia, istoria si apropierea geografica confirma acest lucru, dar majoritatea tarilor din UE nu resimt acest pericol, aceasta primejdie,…