Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sambata, in deschiderea discursului sustinut la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca nu a primit „instructiuni diplomatice” de la Bucuresti, despre ce sa spuna si ce sa nu spuna la Tusvanyos si a vorbit de intalnirea avuta cu prim-ministrul roman, Marcel Ciolacu. „Prima veste buna este ca […] The post Viktor Orban, la Baile Tușnad: „Nu am primit instrucțiuni de la București!” appeared first on Puterea.ro .