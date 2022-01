Viktor Orban îşi exprimă solidaritatea cu preşedintele Kazahstanului Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat luni solidaritatea cu presedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, cu care a avut o convorbire telefonica, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto.



&"Premierul (Orban) a discutat astazi cu presedintele Tokaev si si-a exprimat solidaritatea si condoleantele pentru numerosii, numerosii morti, si desigur le-am oferit ajutorul nostru&", a spus seful diplomatiei de la Budapesta, într-o înregistrare video, potrivit Agerpres.



Tokaev a dat vineri ordin trupelor de securitate sa traga fara somatie în…

Sursa articol: hotnews.ro

