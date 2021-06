Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a catalogat marti drept o ''decizie buna'' a UEFA respingerea propunerii ca stadionul din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului (specifice comunitatii LGBT) la meciul dintre Germania si Ungaria de miercuri, scrie AFP, care-l citeaza pe ministrul de Externe, Peter Szijjarto.…

- Cetatenii unguri care nu se prezinta la rapelul anti-COVID-19 vor avea certificatele de imunizare revocate, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul unei conferinte de presa sustinute joi, informeaza MTI. Celor circa 137.000 de persoane care nu s-au mai intors pentru a primi…

