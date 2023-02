Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban a cerut finanțare din partea Uniunii Europene pentru gardurile de frontiera, readucand in discuție o idee considerata mult timp inadmisibila. Propunerea vine inainte inainte de summitul UE pe tema imigrației ilegale, relateaza Reuters.

- China, cel mai mare importator de titei din lume si al doilea mare cumparator de gaze naturale lichefiate, a devenit in 2023 cel mai mare factor de nesiguranta pe pietele globale de petrol si gaze, deoarece investitorii pariaza pe viteza redresarii sale dupa ce Beijingul a ridicat restrictiile legate…

- Comisia Europeana si-a propus ca tarile membre UE sa inceapa achizitiile comune de gaze „pana la vara”, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, in ideea de a ajuta statele membre sa isi umple depozitele de gaze si a evita o criza de aprovizionarea in iarna urmatoare, transmite…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat in noul sau discurs halucinant ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau. Și spera ca nu vor intra pana la gat! E un discurs in care ultimul aliat al lui Putin din Europa preia retorica Moscovei, fara rezerve, potrivit Digi24 . ”O mare parte din Europa…

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept “inacceptabil”,…

- Bulgaria a retinut 70 de presupusi migranti ilegali intr-un autocar intr-o parcare pe o autostrada in apropiere de orasul Sliven si i-a dus pe unii dintre ei la spital din cauza epuizarii, a anuntat politia regionala, care a arestat si doi cetateni romani in acest caz, potrivit Reuters. Paisprezece…

- Jumatate dintre țarile Uniunii Europene vor intra in recesiune in 2023, a declarat miercuri, 29 noiembrie, președinta Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, intr-o conferința de presa sutinuta la Berlin impreuna cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președinții principalelor instituții…