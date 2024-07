Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa boicoteze președinția de șase luni a Ungariei la Consiliul UE ca raspuns la controversatele vizite ale premierului ungar Viktor Orban la Moscova și Beijing, vazute ca un afront la adresa unitații politice a blocului european, relateaza Euronews.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE. Doar economiile…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns luni in Beijing, unde a fost intampinat de președintele Chinei, Xi Jinping. Aceasta marcheaza a treia vizita neașteptata a lui Orban de cand Ungaria a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie. Saptamana trecuta, Viktor Orban…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit luni la Beijing, unde a fost primit de presedintele chinez Xi Jinping. Aceasta este a treia deplasare surpriza a lui Orban de la preluarea de catre Ungaria a presedintiei rotative a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie, dupa ce saptamana trecuta liderul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, face luni o vizita surpriza in China, dupa calatorii similare in Rusia și Ucraina, pentru a discuta perspectivele unei soluții pașnice in Ucraina. Vizitele lui Viktor Orban genereaza tensiuni in Europa, asta pentru ca Ungaria deține președinția rotativa a Uniunii Europene…

- Se strange lanțul in jurul președintelui Iohannis. Nu așa de urat ca in jurul bețivului de Traian Basescu dar la fel de letal. Jurnalistul de investigație Cornel Ivanciuc a afirmat in aceasta saptamana intr-un podcast ca președintele Klaus Iohannis a fost racolat de Securitate in anul 1986 cand a beneficiat…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

