Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit luni la Beijing pentru discutii cu presedintele chinez Xi Jinping, a declarat seful de presa al lui Orban pentru agentia de presa de stat MTI, informeaza Reuters, potrivit news.ro.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns luni in Beijing, unde a fost intampinat de președintele Chinei, Xi Jinping. Aceasta marcheaza a treia vizita neașteptata a lui Orban de cand Ungaria a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie. Saptamana trecuta, Viktor Orban…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit luni la Beijing, unde a fost primit de presedintele chinez Xi Jinping. Aceasta este a treia deplasare surpriza a lui Orban de la preluarea de catre Ungaria a presedintiei rotative a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie, dupa ce saptamana trecuta liderul…

- Un ofiter de politie german, in varsta de 61 de ani, a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui accident rutier, in timp ce il escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, catre aeroportul din Stuttgart. Premierul Ungariei se intorcea de la meciul nationalei ungare cu Scotia,…

- Sonda lunara Chang’e-6 a Chinei a plecat, marți, de pe partea intunecata a Lunii, facand un nou pas spre incheierea unei ambițioase misiuni care arata ascensiunea tot mai rapida a Chinei ca putere spațiala, relataza CNN. China a devenit prima țara care și-a pus drapelul național pe partea intunecata…

- La doar cateva zile de la depunerea juramantului pentru al cincilea mandat de președinte, Vladimir Putin, cu valiza nucleara dupa el, și-a vizitat prietenul apropiat, Xi Jinping, președintele Chinei. Numai ca, presa straina a relatat pe larg despre aparitia ciudata a liderului rus in China. Vladimir…

- Vorbind la conferinta FT Future of the Car, Shu a spus ca BYD va aduce in Europa un vehicul electric low-cost bazat pe modelul sau chinezesc Seagull. Versiunea europeana a Seagull, care se vinde cu amanuntul in China la mai putin de 10.000 de dolari, ar trebui sa coste mai putin de 20.000 de euro in…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban.…