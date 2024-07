Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis joi ca „președinția rotativa a UE nu are mandat de a se angaja cu Rusia in numele UE”, scrie Mediafax.Michel a reacționat dupa ce premierul Ungariei a anunțat ca va face o vizita in Rusia. Ungaria deține președinția rotativa a Uniunii…

- Vizita lui Orban in Ucraina, prima sa de la inceputul razboiului, vine la doar o zi dupa ce Ungaria a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene. Vizita este considerata surprinzatoare pe plan extern, intrucat Orban a criticat anterior Ucraina și s-a aliniat cu Rusia. Orban s-a opus chiar și ideii…

- Dupa Belgia, Ungaria, țara premierului Viktor Orban, preia de luni, timp de șase luni, carma Consiliului Uniunii Europene. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta La fiecare sase luni, o tara membra UE preia conducerea…

- Guvernul naționalist al Ungariei preia luni președinția Uniunii Europene cu un apel asemanator lansat de Trump de a "face Europa mareața din nou". Mulți legislatorii UE cred ca Ungaria n-ar trebui sa aiba aceasta poziție.

- Foto – Hepta Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioada normala, de succes, in timpul…

- Ungaria a blocat, miercuri, o declarație comuna a statelor Uniunii Europene de condamnare a recentelor interdicții din Rusia, impotriva mai multor posturi și site-uri europene, printre care și Digi24.ro.

- Prim-ministrul maghiar afirma ca razboiul este intre popoare slave și ca Ungaria va evita implicarea directa, insistand pe dialog și incetarea focului. Intr-un interviu recent la radioul public, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca Ungaria nu va lua parte la conflictul dintre Rusia și…

- Cum a ajuns Iohannis in barca lui Viktor Orban și pana unde poate merge Bucureștiul pentru a-și atinge ambițiile de a avea un secretar general NATO? Klaus Iohannis i-a invitat la consultari pe prim-miniștrii din Belgia, Ungaria și Croația sub pretextul consultarilor pentru Agenda Strategica a UE…