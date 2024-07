Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban intenționeaza sa zboare joi la Mar-a-Lago pentru a se intalni cu Donald Trump, a declarat pentru Guardian o sursa apropiata premierului maghiar, care incearca sa negocieze un acord de pace in Ucraina fara a consulta alte națiuni UE sau admini

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE, a transmis…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE. Doar economiile…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit luni la Beijing, unde a fost primit de presedintele chinez Xi Jinping. Aceasta este a treia deplasare surpriza a lui Orban de la preluarea de catre Ungaria a presedintiei rotative a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie, dupa ce saptamana trecuta liderul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, face luni o vizita surpriza in China, dupa calatorii similare in Rusia și Ucraina, pentru a discuta perspectivele unei soluții pașnice in Ucraina. Vizitele lui Viktor Orban genereaza tensiuni in Europa, asta pentru ca Ungaria deține președinția rotativa a Uniunii Europene…

- Alianța Nord Atlantica planifica noi masuri pentru a proteja campania de sprijinire a Ucrainei, potrivit unui nou raport, in timp ce cresc temerile ca un al doilea mandat la Casa Alba al lui Donald Trump va impiedica eforturile colective de a invinge și descuraja Rusia.

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Un oficial al ministrului ucrainean de Externe a vizitat China și a indemnat-o sa trimita o delegație la Summitul privind Ucraina, planificat pentru luna aceasta in Elveția, in speranța aparenta ca mai este posibil sa convinga China sa participe, scrie Reuters. Rusia nu a fost invitata sa participe…