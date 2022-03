Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodomir Zelenski a avut joi seara o interventie prin legatura video in fata liderilor statelor UE reuniti la un summit la Bruxelles, unde el a evaluat prin scurte descrieri fiecare dintre aceste tari, inclusiv Romania, in functie de modul in care sprijina Ucraina in fata invaziei…

- El a precizat ca presedintele Ucrainei a cerut Ungaria si prim-ministrului Orban sa voteze extinderea sanctiunilor asupra sectorului energetic, Ungaria sa nu cumpere gaz si petrol de la Rusia, sa permita tranzitul armelor si sa trimita arme in Ucraina. Solicitarile au fost, insa, respinse, spune oficialul…

- Premierul ungar Viktor Orban a respins cererile formulate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, intrucat acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Orban, citat de MTI, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- „Acesta este razboiul presedintelui Putin, pe care el l-a ales, l-a planificat si l-a declansat impotriva unei tari pasnice. Cerem presedintelui Putin sa opreasca imediat acest razboi, sa-si retraga neconditionat toate fortele si sa se angajeze acum intr-o diplomatie autentica”, a spus Stoltenberg la…

- Georgia, tara invadata de Rusia in 2008, va depune „imediat” cererea de aderare la Uniunea Europeana, a transmis presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, citat de BBC. Președintele partidului Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat reporterilor ca face apel la…

- Ungaria va desfasura trupe in apropierea frontierei ucrainene, partial ca pregatire pentru activitati umanitare, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, in timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de…