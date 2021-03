Stiri pe aceeasi tema

- Membrii partidului maghiar Fidesz ar putea fi suspendati din grupul parlamentar crestin-democratic PPE din Parlamentul European. Conducerea grupului PPE a convenit vineri asupra unui nou proiect de reguli de procedura, care ar face posibila suspendarea sau excluderea delegatiilor intregi de europarlamentari,…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni parlamentului sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a gestiona pandemia de COVID-19, adaugand ca doar vaccinarile ii vor putea permite executivului sa relaxeze restrictiile introduse in toamna anului trecut, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Premierul ungar Viktor Orban nu are raspunsuri la provocarile cu care se confrunta in prezent Uniunea Europeana, a afirmat liderul grupului Partidului Popular European (PPE) in Parlamentul European, Manfred Weber, intr-un eseu publicat de Welt am Sonntag, transmite dpa potrivit AGERPRES. Dezmembrarea…

- Un eurodeputat ungar, membru al partidului FIDESZ al lui Viktor Orban, urmeaza sa fie sanctionat de grupul partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) pentru ca a comparat atitudinea presedintelui sau Manfred Weber cu cea a Gestapo-ului, conform unui proiect de decizie consultat…

- Un europarlamentar maghiar, membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a fost sancționat miercuri de grupul Partidului Popular European (PPE, dreapta) pentru ca a comparat atitudinea președintelui sau Manfred Weber cu cea a Gestapo, potrivit AFP.Un text aprobat de 96% dintre alegatori la o…

- Europarlamentarii Fidesz ar putea ramâne în Grupul Partidului Popular European, dar într-o forma mai relaxata a cooperarii, a propus premierul ungar într-o scrisoare adresata lui Manfred Weber.În calitate de președinte al Fidesz, Viktor Orbán a facut o propunere…