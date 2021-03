Premierul ungar Viktor Orban a facut apel joi la o noua alianta a partidelor de dreapta in Europa dupa ce Fidesz, formatiunea sa nationalista, s-a retras din cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Partidul Popular European (PPE), relateaza DPA. "Acum sarcina este de a construi dreapta democrata europeana fara PPE", a scris Orban pe pagina sa de Facebook. "PPE a devenit in cele din urma un apendice al stangii europene", a adaugat el. Noua alianta de dreapta europeana luata in considerare de Orban le va oferi un spatiu comun "tuturor cetatenilor europeni care nu vor migranti, multiculturalism,…