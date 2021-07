Mai multe ziare europene i-au refuzat premierului ungar Viktor Orban publicarea unui manifest in sapte puncte prin care acesta isi rezuma viziunea asupra viitorului Uniunii Europene, respectivele mass-media motivandu-si refuzul prin faptul ca nu doresc sa ofere spatiu publicitar unui politician pe care-l acuza ca incalca drepturile omului sau libertatea presei, relateaza joi Reuters. Ziarul belgian De Standaard nu doar a respins cererea premierului ungar, dar in locul unde si-ar fi gasit locul mesajul lui Viktor Orban a publicat propriul mesaj in culorile curcubeului, steagul simbol al comunitatii…