- Viktor Orban s-a intalnit, zilele trecute, cu Vladimir Putin, cu care a discutat problema gazului in Europa, dar cei doi au abordat si tema tensiunilor dintre Rusia si NATO. Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a spus vineri premierul ungar. El a adaugat ca Budapesta poate…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban. El a adaugat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, iar recenta sa intalnire la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin a fost o "misiune de pace".…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina în actualul conflict al acesteia cu Rusia atât timp cât Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ''respect…

- Trump il susține pe premierul Viktor Orban in alegerile din Ungaria, care sunt planificate in aprilie 2022. Dupa cum se știe, naționalistul Viktor Orban este un lider controversat in Europa, intrucat are idei contrare celor ale UE. Dar Donald Trump, pe cand era președinte al SUA, a avut o relație buna…

- Ungaria va ingheta dobanzile la creditele ipotecare timp de sase luni, incepand din luna ianuarie 2022, a anuntat miercuri premierul Viktor Orban, ultima masura a autoritatilor de la Budapesta destinata protejarii gospodariilor de cresterea costurilor introdusa inaintea alegerilor parlamentare de anul…

- Guvernul ungar condus de premierul Viktor Orbán va plafona dobânzile la creditele ipotecare pentru o perioada de 6 luni începând cu luna ianuarie, masura venind cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare în care partidul sau Fidesz este cotat în…

- Eurofilul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron, si premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, au afisat o buna intelegere, luni, in cadrul unei intrevederi la Budapesta. Cei doi au recunoscut ca sunt „adversari politici”, dar s-au declarat in primul rand „parteneri europeni”.

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales presedinte al Fidesz, in cadrul celui de-al 29-lea congres al partidului, care a avut loc, duminica, la Budapesta, informeaza MTI. Orban este de 25 de ani lider al Fidesz. La congresul Fidesz, Viktor Orban a spus, potrivit Reuters, ca Ungaria nu va…