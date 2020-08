Viktor Orban: Europa "este în pericol" ​Europa &"este în pericol&", în timp ce înca nu a reusit sa-si defineasca noul loc în economia globala, a avertizat prim-ministrul ungar Viktor Orban, luni, la un forum de politica internationala desfasurat la Bled, în Slovenia, potrivit agenției MTI, citate de Agerpres.



Europa întelege greu ca, spre deosebire de Statele Unite si China, nu este capabila sa &"schimbe în mod fundamental regulile jocului&", a adaugat Orban la cea de-a 15-a editie anuala a Forumului Strategic de la Bled.



Motivul pentru acest lucru este ca Europa nu are înca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

