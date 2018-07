Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orbán, mai multi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar si alti reprezentanti ai sferelor civile si academice ale maghiarilor participa, începând de miercuri, la lucrarile Universitatii de

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Parlamentul ungar a adoptat miercuri un pachet de legi numit "Stop Soros", care face posibila "incriminarea" ajutorului acordat de ONG-uri solicitantilor de azil, o intiativa controversata a guvernului Viktor Orban, sfidand astfel Uniunea Europeana si grupurile pentru apararea drepturilor omului, relateaza…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri la radioul public ca guvernul Ungariei va initia o revizuire majora a Constitutiei tarii in toamna acestui an, relateaza agentia Reuters. Potrivit lui Orban, in septembrie va incepe o discutie despre modificarile la Constitutia din 2011 si…

- Grupul informatic american Apple a transferat o prima transa de 1,5 miliarde de euro intr-un cont escrow infiintat de Guvernul Irlandei in care producatorul telefoanelor iPhone ar urma sa transfere sume de pana la 13 miliarde de euro, a anuntat vineri ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe,…

- Fundatia Open Society a filantropului miliardar George Soros a anuntat marti ca isi inchide sediile la Budapesta si se muta la Berlin, parasind astfel un cadrul politic si juridic pe care-l considera tot mai represiv in Ungaria, relateaza Reuters. Premierul ungar nationalist de drepta si populist Viktor…

- Guvernul Ungariei pregateste noi masuri de stimulare fiscala pentru a mentine cresterea economica peste 4%.Guvernul Ungariei pregateste noi masuri de stimulare fiscala pentru a mentine cresterea economica peste 4%, a declarat un consilier de ranng inalt al premierului, citat de Reuters, care…

- Prioritatea noului guvern de la Budapesta va fi prezervarea securitatii si culturii crestine a Ungariei, a declarat luni Viktor Orban, mandatat de presedintele Janos Ader cu formarea echipei guvernamentale dupa victoria larga obtinuta de partidul sau Fidesz la alegerile din 8 aprilie, relateaza Reuters.