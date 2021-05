Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Ungaria au deschis marti registrul cererilor de vaccinare anti-COVID-19 pentru cei circa 110.000 de cetateni straini rezidenti sau care lucreaza in aceasta tara. Imunizarea lor ar urma sa inceapa curand, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Autoritatile sanitare din Ungaria au deschis marti registrul cererilor de vaccinare anti-COVID pentru cei circa 110.000 de cetateni straini rezidenti sau care lucreaza in aceasta tara. Imunizarea acestora urmeaza sa inceapa curand, relateaza agentia EFE. Directorul programului national de vaccinare…

- Autoritatile ungare au decis sa creasca intervalul dintre cele doua doze ale vaccinurilor de la Pfizer si AstraZeneca pentru a imuniza, cel putin partial, cat mai repede, un numar cat mai mare de populatie, informeaza agerpres . In cazul vaccinului de la Pfizer, a doua doza se va injecta la 35 de zile…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul rusesc anti- Covid-19 Sputnik V. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobata in UE, a inceput vineri in patru spitale din Budapesta, a declarat medicul șef Cecilia Mueller intr-o conferința de presa online,…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…