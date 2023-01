Ungaria se va opune prin veto sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Rusiei care vizeaza energia nucleara, a declarat premierul Viktor Orban intr-un interviu pentru radioul public, potrivit Reuters. Ucraina a facut apel la UE sa includa compania ruseasca de stat pentru energie nucleara, Rosatom, in sanctiunile sale, insa Ungaria, care are o centrala nucleara construita de Rusia si pe care intentioneaza sa o extinda cu ajutorul Rosatom, blocheaza o astfel de decizie. Orban a reiterat in interviu ca sanctiunile in privinta energiei nucleare „trebuie cu siguranta respinse prin veto”. „Nu vom permite…