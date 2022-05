Viktor Orban, discurs propagandistic la preluarea noului mandat de premier: Un ”val sinucigaş” agită Occidentul Premierul ungar Viktor Orban a ținut luni un discurs in nota obișnuita la preluarea noului mandat de premier al Ungariei, utilizand temele sale favorite de propaganda și atac la adresa Occidentului. El a vorbit despre un presupus ”val sinucigas” care agita Occidentul si care ”experimenteaza marele program de inlocuire”, referindu-se la teoria potrivit careia popoarele europene vor fi inlocuite cu imigrantii din afara Europei, potrivit News.ro. Acest ”program vrea sa inlocuiasca copiii crestini pe cale de disparitie cu migranti din alte civilizatii”, iar eu ”percep nebunia” teoriilor de gen in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

