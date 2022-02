Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban s-a intalnit, zilele trecute, cu Vladimir Putin, cu care a discutat problema gazului in Europa, dar cei doi au abordat si tema tensiunilor dintre Rusia si NATO. Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a spus vineri premierul ungar. El a adaugat ca Budapesta poate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit asigurari, marti, premierului Ungariei, Viktor Orban, privind aprovizionarea cu gaze, iar liderul de la Budapesta a pledat pentru reducerea tensiunilor din Ucraina, subliniind ca niciun lider din Uniunea Europeana nu vrea un conflict. Vladimir Putin l-a…

- Guvernul ungar condus de premierul Viktor Orbán va plafona dobânzile la creditele ipotecare pentru o perioada de 6 luni începând cu luna ianuarie, masura venind cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare în care partidul sau Fidesz este cotat în…

- George Simion a afirmat la un post de televiziune ca are informații potrivit carora un nou partid politic ar urma sa caștige capital electoral importat in urmatoarea perioada. Mai mult, copreședintele AUR este deschis catre o colaborare cu respectiva formațiune politica. „Pana la urmatoarele alegeri,…

- Ungaria are dreptul sa aplice propriile masuri in domeniile in care Uniunea Europeana inca nu a luat masurile necesare pentru o implementare comuna a regulilor blocului, a stabilit vineri Curtea Constitutionala a Ungariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia vine dupa ce guvernul premierului…

- Ungaria vrea sa blocheze participarea Uniunii Europene la summitul democrației organizat pentru saptamâna viitoare de președintele american Joe Biden fiindca este singura țara a blocului comunitar care nu a primit o invitație, relateaza Euractiv.Agenția Bloomberg noteaza ca Ungaria s-a…

- Ungaria nu va parasi Uniunea Europeana, dar va rezista tentativelor Bruxelles-ului de a-și eroda suveranitatea, a declarat duminica premierul Viktor Orban partidului sau Fidesz, relateaza Reuters.Naționalistul Orban, care se confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a fost reales duminica președintele…