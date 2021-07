Viktor Orban devine primul lider din UE declarat "inamic al libertății presei" Premierul Ungariei Viktor Orban a devenit primul lider european declarat &"inamic al libertații presei&", fiind introdus luni pe lista neagra a organizației Reporteri Fara Frontiere. El se alatura astfel unei liste lungi de 36 de șefi de stat și de guverne printre care se regasesc prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, dar și președinții Aleksandr Lukașenko, Vladimir Putin, Kim Jong Un, Jair Bolsonaro și Xi Jinping sau Recep Tayyip Erdogan.



Viktor Orban este primul lider din UE care intra pe aceasta lista pentru &"instituirea pas cu pas a contorulului asupra mass media… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

