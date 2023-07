Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o suta de membri si simpatizanti ai organizatiilor "Calea Neamului" si "Fratia Ortodoxa" au ajuns la Baile Tusnad, dar nu li se permite accesul in zona unde premierul ungar Viktor Orban isi va tine discursul programat la Universitatea de Vara "Tusvanyos", scrie AGERPRES. CITESTE SI VIDEO…

- Peste 5.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista, sambata, la discursul pe care premierului Ungariei, Viktor Orban, il va sustine la Universitatea de Vara "Tusvanos", de la Baile Tusnad, au precizat pentru Agerpres organizatorii evenimentului.

- Referitor la Universitatea de Vara de la Baile Tușnad, le solicit domnului Viktor Orban, UDMR-ului si ONG-urilor organizatoare sa inteleaga ca aici e Romania. Atata timp cat premierul Ungariei vine cu ganduri de pace, respecta Romania și cautam impreuna modalitați prin care sa evitam ca țarile noastre…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns, miercuri dupa-amiaza, la Baile Tusnad, unde va participa la Universitatea de Vara "Tusvanyos". Intr-o fotografie pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, Viktor Orban apare cum indeparteaza, folosindu-se de o coada de matura, apa de pe unul din…

- Dupa matematica, Romania scrie istorie și la Olimpiada Internaționala de Fizica desfașurata la Tokyo, in Japonia, in perioada 10-17 iulie, cu participarea a 398 de elevi din 84 de tari – locul 1 intre țarile din Europa și locul 3 in lume, dupa China și Coreea, aflate pe locul 1, și Statele Unite ale…

- Statele Unite spera ca China va stabili cu ele aceleași canale de comunicare pe care le are cu alte țari, ceea ce va permite evitarea neințelegerilor și un nou razboi rece. Despre acest lucru a declarat Kurt Campbell, coordonator pentru regiunile Indiene și Pacific la Consiliul Național de Securitate…

- Vicepremierul Guvernului Crimeii, reprezentantul permanent al republicii pe langa președintele Rusiei, Gheorghi Muradov, a declarat, intr-un interviu acordat Agentiei RIA Novosti, ca Statele Unite ale Americii, in persoana consilierului președintelui american, Jake Sullivan, prin cuvinte de aprobare…

- Statele Unite susțin pregatirea viitoarei generații de ingineri nucleariști o data cu instalarea simulatorului camerei de comanda a reactorului modular de mici dimensiuni in Romania.Astazi, Ambasadorul S.U.A. in Romania Kathleen Kavalec și Asistentul Principal Adjunct al Secretarului de Stat Ann…