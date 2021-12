Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat marti solicitarea adresata Comisiei Europene de a rambursa Ungariei cheltuielile aferente protectiei frontierelor, transmite MTI. Intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, seful executivului ungar sustine ca pana…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 15 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la inițiativa parții romane. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit prim-ministrului Viktor Orban pentru ajutorul…

- Alegerile parlamentare din primavara viitoare din Ungaria vor insemna a opta intre "Orban si Europa", miza fiind accesul Ungariei la fondurile Uniunii Europene, a indicat principalul candidat al opozitiei ungare in perspectiva acestui scrutin, transmite miercuri agentia Reuters. Klara Dobrev,…

- Premierul ungar Viktor Orban a subliniat luni intr-un discurs in fata deputatilor ca succesul strategiei anticoronavirus a tarii sale depinde de campania de vaccinare, adaugand ca vaccinarea este singurul mod de a combate acest virus si ca din experienta Ungariei, dupa trei valuri de pandemie, a…

- Ungaria trebuie sa ramana membra a Uniunii Europene pentru a-si asigura accesul in continuare pe piata unica a blocului, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. Ungaria va fi printre ultimele care vor parasi blocul, in cazul in care acesta se va dezintegra, a adaugat…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Ungaria trebuie sa ramana membra a Uniunii Europene pentru a-si asigura accesul in continuare pe piata unica a blocului, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. Ungaria va fi printre ultimele care vor parasi blocul, in cazul in care acesta se va dezintegra, a…