- Guvernul ungar va implementa masuri pentru a opri si apoi inversa declinul demografic pana in 2030, a declarat prim-ministrul Viktor Orban, blamand democratia liberala pentru subminarea familiilor traditionale, scrie Reuters conform News.ro . Orban a declarat ca intrebarea-cheie este ce ar putea face…

- Viktor Orban a depus joi juramantul in al treilea mandat consecutiv de premier al Ungariei, dupa ce a fost reales in mod oficial de Parlament si a evocat proiecte pana cel putin in 2030, relateaza AFP. ”Cred ca atunci cand ne stabilim obiective ambitioase… suntem pe aceeasi lungime de unda cu poporul”,…

- Partidul de guvernamant Fidesz si-a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199. Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban, si-a asigurat astfel…

