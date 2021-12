Președintele Franței, Emmanuel Macron, se intalnește luni, 13 decembrie, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care are divergențe numeroase dar care poate fi un aliat pe subiecte precum investițiile, energia nucleara sau apararea europeana. Aceasta vizita, prima a unui șef de stat francez din 2007, are loc in cadrul unui summit al țarilor grupului Visegrad […] The post Viktor Orban, curtat de Franța. Macron vine la Budapesta, la „un partener european” first appeared on Ziarul National .