Stiri pe aceeasi tema

- O serie de evenimente au loc la Timișoara, la mijlocul lunii decembrie, la implinirea a 30 de ani de la Revoluția Romana. Astfel, in capitala Banatului sunt așteptate sa vina o serie de personalitați, care și-au anunțat participarea la o parte din evenimentele planificate. Prin urmare, maine seara,…

- Politia ungara a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel ”clandestin” sapat pe sub frontiera cu Serbia, aparent menit sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat de Viktor Orban intre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit MEDIAFAX.Cele 44 de persoane de aflau in tunelul…

- Detaliile amenzii au fost expuse intr-un document pregatit de echipa comisarului european pentru politica de vecinatate pentru o sedinta de luni a Comisiei de control bugetar (CONT) a Parlamentului European. Documentul, postat pe site-ul comisiei dupa incheierea reuniunii, arata ca Ungaria a fost…

- ''Turcia poate miza pe sprijinul nostru, in limita posibilitatilor noastre'', a spus Viktor Orban la o conferinta de presa comuna cu Recep Tayyip Erdogan, mentionand ca acesta din urma i-a aratat planurile de reconstructie a ''zonei de securitate'' din nordul Siriei. ''Noi orase, noi sate, scoli,…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Premierul demis Viorica Dancila a comis o noua gafa, de data aceasta la Maramureș. În timpul discursului, VioricaDancila l-a confundat pe Ludovic Orban cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

- Premierul ungar Viktor Orban a suferit in alegerile locale de duminica cea mai mare infrangere politica din ultimul deceniu, candidatul opozitiei, Gergely Karacsony, devenind primar al Budapestei prin infrangerea reprezentantului partidului de guvernamant Fidesz, primarul actual Istvan Tarlos, relateaza…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a felicitat pe aliatii sai nationalisti polonezi pentru victoria obtinuta in alegerile generale de duminica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. ''In Polonia au avut loc astazi alegeri foarte importante din punctul de vedere al Ungariei, in care partidul de guvernamant…