Viktor Orban refuza sa considere Uniunea Europeana drept șef al Ungariei si s-a lansat intr-un nou atac public la adresa forului de la Bruxelles. Premierul maghiar i-a avertizat pe liderii de la Bruxelles ca sunt sefii lui. Se va opune opiniilor de la Bruxelles „Bruxellesul nu este șeful nostru. Suntem o națiune maghiara independenta, suverana", […]