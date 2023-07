Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…

- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…

- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca cel mai bine ar fi ca Ucraina sa opreasca contraofensiva și sa se așeze la masa negocierilor cu Rusia, pentru a nu-și „distruge propriul popor”, a declarat acesta la postul de radio Kossuth vineri, 2 iunie. Potrivit lui Orban, contraofensiva este „o problema…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a blocat ajutorul financiar al Uniunii Europene acordat Ucrainei prin programul ”European Peace Facility”, informeaza ANSA.Aceasta tranșa de ajutor pentru Ucraina este in valoare de 500 de milioane de euro și urma sa fie alocata saptamana viitoare. CITESTE SI…

- Budapesta gazduieste pentru al doilea an consecutiv Conferinta de actiune politica conservatoare (CPAC), la care participa in principal conservatori americani si europeni. Premierul ungar Viktor Orban a cerut cu aceasta ocazie revenirea lui Donald Trump la Casa Alba si a denuntat "virusul woke-ismului"…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…