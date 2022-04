Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.

- Șansele sunt ușor in favoarea premierului naționalist al Ungariei, Viktor Orban, unul dintre cei mai longevivi lideri din Europa, de a-și prelungi guvernarea de 12 ani in alegerile parlamentare de duminica, ajutat de controlul ferm al guvernul asupra presei de stat, scrie Reuters. Fii la curent…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia prevad ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, informeaza Reuters.

- OMV a contactat Gazprom in privinta deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, a anuntat vineri un purtator de cuvant al grupului energetic austriac, adaugand ca firma inca asteapta o informare in scris, transmite Reuters.

- Gazele rusesti continua sa fie livrate, vineri, spre Europa, in pofida termenului stabilit de presedintele Vladimir Putin pentru intreruperea furnizarii in cazul in care clientii nu incep sa plateasca aprovizionarea in ruble, relateaza Reuters. Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat…

- Kremlinul a reafirmat joi ca tarile „neprietenoase” fata de Moscova, in randul carora a inclus si Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale livrate de Rusia, dar a promis și ca va cauta o soluție pentru preocuparile manifestate de Serbia legate de decizia anunțata miercuri de Putin,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca, la intilnirea pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin saptamina viitoare la Moscova, va incerca sa obtina suplimentarea cantitatii de gaze pe care Ungaria o primeste din Rusia, transmite Reuters. Ungaria, membra a Aliantei Nord-Atlantice…