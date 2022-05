Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a precizat ca pentru a se putea desprinde de petrolul rusesc, Ungaria are nevoie de patru ani si investitii de 750 de milioane de euro. „Diversificarea aprovizionarii (prin oleoductul Adria) va necesita o investitie de 200 milioane de euro, in timp…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a semnalat miercuri ca, pentru a se putea desprinde de petrolul rusesc, tara sa are nevoie de patru ani si investitii de 750 milioane de euro, o cifra mult inferioara celei de 18 miliarde euro la cat a evaluat luni costul transformarii structurii energetice…

- ”Am clarificat Comisiei Europene ca putem vota in favoarea acestei propuneri doar daca Bruxelles-ul ofera o solutie pentru problemele pe care le-ar crea”, a afirmat Szijjarto intr-un videoclip postat miercuri pe contul de Facebook. UE a propus interzicerea totala a importurilor de petrol din Rusia pana…

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat, vineri, pentru Reuters mai multe surse europene. Astfel, Comisia Europeana a prelungit…

- Comisia Europeana a prelungit cu un an perioada in care Ungaria și Slovacia vor putea cumpara in continuare petrol din Rusia, potrivit unor surse citate de Reuters. De asemenea, Republica Ceha a fost și ea inclusa pe lista țarilor scutite de embargo-ul asupra petrolului rusesc.

- El a precizat ca presedintele Ucrainei a cerut Ungaria si prim-ministrului Orban sa voteze extinderea sanctiunilor asupra sectorului energetic, Ungaria sa nu cumpere gaz si petrol de la Rusia, sa permita tranzitul armelor si sa trimita arme in Ucraina. Solicitarile au fost, insa, respinse, spune oficialul…

- Germania a avertizat ca un boicot imediat al livrarilor rusești de gaz și petrol ar putea afecta populația aducand șomaj in masa și saracie. „Daca vom sista imediat alimentarea, vor exista lipsuri de aprovizionare, chiar și opriri de aprovizionare in Germania”, a declarat ministrul economiei și energiei,…

- O benzinarie din Beius, județul Bihor, a vandut miercuri, 9 martie, benzina și motorina cu 11 lei pe litru, pe fondul conflictului din Ucraina, a informat publicația locala E-Bihoreanul . Contactat de Libertatea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis ca organele de control vor lua masuri. „Este…