Un consilier al premierului ungar, Viktor Orban, a semnalat sambata o posibila noua amanare a ratificarii de catre Budapesta a aderarii Finlandei și Suediei la NATO, afirmand ca votul ar putea avea loc abia in a doua jumatate a lunii martie, relateaza Reuters, potrivit Rador.

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca sunt necesare mai multe discuții intre grupurile parlamentare inainte de ratificarea de catre Ungaria a aderarii Finlandei și Suediei la NATO. Parlamentarii vor incepe sa dezbata chestiunea miercurea viitoare, scrie Rador.

Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP.

Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra ratificarii tratatelor pentru admiterea Suediei si Finlandei in Alianta Nord-Atlantica, informeaza cotidianul Le Monde, scrie Mediafax.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, conform news.ro.

Grupurile parlamentare din Finlanda au transmis vineri ca ar putea ratifica tratatul fondator al NATO in urmatoarele saptamani, un pas esential prin care Helsinki ar avansa in drumul spre aderarea la Alianta Nord-Atlantica si ar lasa in urma Suedia vecina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Ucraina a protestat marti pe langa ambasadorul Ungariei cu privire la comentariile "dispretuitoare" facute de premierul ungar Viktor Orban si le-a cerut autoritatilor de la Budapesta sa inceteze ceea ce a numit "retorica anti-ucraineana", relateaza Reuters, conform Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ''pasi fermi'' in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,