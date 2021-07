Stiri pe aceeasi tema

- Vin vremuri primejdioase, lumea nu isi mai poate continua viata de dinaintea pandemiei, iar in asemenea vremuri avem nevoie de rezerve, de acoperire si de siguranta - a declarat prim-ministrul Ungariei Viktor Orban marti, la o conferinta de presa unde a participat impreuna cu guvernatorul bancii…

- Vin vremuri primejdioase, lumea nu îsi mai poate continua viata de dinaintea pandemiei, iar în asemenea vremuri avem nevoie de rezerve, de acoperire si de siguranta - a declarat Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, marti, la o conferinta de presa la care a participat împreuna…

- Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor Campionatului European de fotbal. In prima faza eliminatorie vor evolua 16 echipe. Arena Naționala din București va gazdui partida Franța – Elveția, programata la 28 iunie. Partidele din optimi sunt urmatoarele: 27 iunie, Sevilla: Belgia…

- Portugalia intalnește Germania, sambata, de la ora 19:00, in Grupa F a Campionatului European de fotbal, pe stadionul Allianz din Munchen. Potrivit specialiștilor, echipa lui Joachim Low – selecționerul Germaniei, nu mai are voie sa faca niciun pas greșit, daca vrea sa mai ramana in competiție. Meciul…

- „Puskas Arena”, astazi, cand Ungaria joaca in fața Portugaliei, de la ora 19:00, este unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute: 65.000. Pentru ca vaccinul are efect. Și pentru ca așa dorește premierul Viktor Orban. Budapesta. Unicul oraș din cele 11 de pe harta Euro 2020 care…

- Mii de unguri, dintre care unii arborau pancarte cu mesajul „Tradare”, au protestat sambata impotriva planurilor de deschidere a unui campus al unei universitati chineze la Budapesta, scrie Agerpres . Circa 10.000 de persoane au participat la marsul de protest, potrivit AFP. „Nu sunt de acord cu intarirea…

- Pana acum, 4.898.866 de locuitori (din cei aproximativ 10 milioane) au primit cel putin o doza de vaccin si pragul de 5 milioane "va fi atins cu siguranta in acest weekend", a afirmat Viktor Orban, intr-o interventie la postul public Radio Kossuth, citat de Reuters ..In acest context, a afirmat șeful…