Viktor Orban avertizeaza ca Fidesz ar putea parasi PPE

- Partidul Fidesz aflat la guvernare in Ungaria ar putea parasi Partidul Popular European dupa ce a primit semnale amestecate in legatura cu intentiile PPE dupa suspendarea formatiunii din grup, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. PPE a suspendat Fidesz in martie din cauza ingrijorarii…

- Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres statutar la Zagreb, pentru a-si alege presedintele, vicepresedintii, trezorierul si secretarul general. Reuniunea, la care vor participa marti si miercuri aproximativ 2.000 de delegati din 40 de tari, va fi co-prezidata de premierul…

- Președintele în funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca nu intenționeaza sa candideze pentru funcția de președinte al Poloniei, în pofida faptului ca unii simpatizanți ai opoziției se așteptau ca acesta sa candideze anul viitor împotriva actualui președinte,…

- Peste 27% dintre sustinatorii opozitiei ar dori sa il vada pe Tusk in competitie cu presedintele in functie, Andrzej Duda, in alegerile din primavara anului 2020, conform sondajului publicat in Dziennik Gazeta Prawna, un cotidian influent ce apare la Varsovia, scrie Agerpres. Tusk este urmat…

- Partidul conservator-nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Polonia, obtinand 44,6% din sufragii, dupa numararea voturilor din 91% dintre circumscriptii, transmite Reuters, citata de Agerpres. Principala formatiune…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, continua sa ocupe prima pozitie in preferintele electoratului in perspectiva alegerilor parlamentare din Polonia prevazute pentru 13 octombrie, transmite joi Reuters potrivit Agerpres Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Kantar…