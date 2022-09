Stiri pe aceeasi tema

- Principalul emisar al lui Putin pentru Ucraina i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a ajuns la un acord provizoriu cu Kievul care ar satisface cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin l-a respins și a continuat campania militara, au declarat trei persoane apropiate…

- Vladimir Putin schimba legea, dupa ce un cetatean i-a reclamat ca nu se poate inrola in armata. Presedintele rus Vladimir Putin va cere guvernului sa stabileasca garantii de munca pentru cetatenii care doresc sa se inroleze ca voluntari, pentru a participa la „operatiunea militara speciala” din Ucraina.…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…

- Kremlinul califica drept „ridicola” decizia Uniunii Europene de a suspenda in totalitate acordul de facilitare a vizelor pentru cetațenii ruși, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia studiaza opțiunile pentru a raspunde acestei decizii. „Este rau pentru…

- Parisul a acuzat marți Moscova ca folosește aprovizionarea cu energie ca pe „o arma de razboi”, in contextul in care compania rusa Gazprom a intrerupt livrarile catre un important client francez și a anunțat ca va inchide principala sa conducta de gaz catre Germania timp de trei zile in aceasta saptamana,…

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara. Despre aceasta a anunțat vineri premierul ungar Viktor Orban la un post public de radio, relateaza Reuters . Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700…

- ​​Ungaria pare gata sa-și abandoneze, pe moment, marșul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent, scrie Deutsche Welle . Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu și omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat,…

- Kremlinul spune ca decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE este o „afacere interna a Europei”. Acesta a fost raspunsul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la intrebarile jurnaliștilor.…