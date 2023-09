Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a condamnat ”ferm” atacul cu racheta rus ”las si deliberat” asupra unui teatru din orasul Cernigau, in nordul Ucrainei, soldat cu moartea a 7 civili si cu circa 150 de raniti, transmite duminica, 20 august, EFE, citat…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri la Galati despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru „asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Pentru a-si putea continua contraofensiva impotriva trupelor ruse, Ucraina are nevoie de sute de blindate, de mai multe sisteme de aparare antiaeriana si de avioane de lupta F-16, a declarat consilierul prezidențial al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleak, intr-un interviu publicat joi, 3 august,…

- Rada Suprema a Ucrainei (Parlamentul) a votat joi, in prima lectura, o lege sprijinita de presedintele Volodimir Zelenski, care legalizeaza utilizarea terapeutica a canabisului pentru a ajuta militarii si civilii care sufera de stres post-traumatic ca urmare a razboiului provocat de invazia rusa, transmite…

- Celebra scriitoare ucraineana Victoria Amelina, care s-a ocupat de cercetarea crimelor de razboi si a fost ranita saptamana trecuta in urma unui atac cu rachete rusesti, a murit, in urma ranilor suferite. Anunțul a fost facut de grupul pentru libertatea de exprimare PEN, potrivit The Guardian. Victoria…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat la sfarsitul saptamanii, intr-un interviu acordat unui jurnal regional francez, ca revolta liderului gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, „arata diviziunile care exista in tabara rusa, fragilitatea atat a armatelor sale, cat si a fortelor sale…

- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…