- Premierul Viktor Orban a declarat sambata, in cadrul discursului sau tradițional de la Baile Tușnad, ca in timp ce presa occidentala spune ca cea mai mare primejdie este Rusia, Occidentul se comporta irațional și e pe cale sa se destrame. „State naționale nu mai exista, pentru noi aceasta gandire nu…

- In contextul vizitei oficiale a lui Viktor Orban la Baile Tușnad, Rareș Bogdan a exprimat ingrijorari cu privire la discursul pe care premierul ungar il va susține la școala de vara de acolo. „Sunt sceptic ca Viktor Orban iși va tempera discursul critic la adresa Uniunii Europene”, a declarat Bogdan.…

- Rareș Bogdan l-a acuzat pe premierul Ungariei Viktor Orban, aflat in vizita in Romania, ca practica dublul-limbaj in relația cu Uniunea Europeana. Totodata, liberalul susține ca oficialul de la Budapesta va folosi momentul de la școala de vara de la Baile Tușnad pentru a lansa mesaje politice.

- Mii de georgieni s-au strans la Tbilisi duminica pentru un concert de strangere de fonduri, in sprijinul manifestanților arestați in timpul saptamanilor de proteste impotriva unei legi controversate a „influenței straine”, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- oua persoane au murit, iar alte cinci au fost date disparute, dupa o presupusa coliziune care a implicat o mica barca cu motor si o nava de croaziera pe fluviul Dunarea, la nord de Budapesta. Accidentul s-a produs sambata seara. Cadavrele unui barbat adult si ale unei femei au fost gasite la nord de…

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un ”Mars pentru Europa” in capitala georgiana Tbilisi, cerand din nou retragerea unui proiect de lege privind ”influenta straina” considerat ca distruge libertatea, cu privire la care Uniunea Europeana (UE) a avertizat ca pune in pericol aderarea țarii…

- Diana Șoșoaca spune ca Marcel Ciolacu ar fi intervenit la Biroul Electoral Municipal, prin intermediari, ca sa nu poata candida, dosarul sau fiind respins pe motiv ca nu are suficiente semnaturi. „Astazi Marcel Ciolacu a facut un gest incalificabil, prin intermediul oamenilor lui de la Biroul Electoral…