Viktor Orban a venit în România, după o pauză de opt ani. Cu ce impresii a rămas: „Pot conta pe noi” Viktor Orban a venit sambata in Romania, dupa o pauza de opt ani de la ultima vizita, cu ocazia semnarii Acordului dintre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Ungariei și Romaniei privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii și transportului energiei verzi. Impresionat de progresele pe care țara noastra le-a facut in ultimii ani și a asigurat ca de acum inainte Ungaria va sprijini Romania in ceea ce privește aderararea țarii noastre la Schengen. „Am venit la București dupa 8 ani și vad dezvoltarea din aceasta perioada, imi felicit prietenii din Romania. Aceasta dezvoltare justifica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

