Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, Uniunea Europeana a coordonat evacuarea in spitale europene a peste 2.300 de pacienți ucraineni, transmite Euronews. Sunt pacienți suferinzi din cauza ranilor de razboi sau cu afecțiuni grave ce nu pot fi tratați, in prezent, in Ucraina. Ei au fost transferați…

- "Daca am face ceea ce cere președintele ucrainean, am fi in al treilea razboi mondial", a spus Orban la postul public de radio, potrivit agenției MTI.Orban a vorbit despre summitul NATO de la Vilnius, unde s-a discutat despre perspectiva integrarii Ucrainei in alianța, o idee respinsa deocamdata."Occidentalii…

- Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru buget și vicepreședinte PPE, a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre declarațiile și acțiunile lui Viktor Orban in relația cu Rusia și Uniunea Europeana. Europarlamentarul a spus ca acestea sunt „periculoase pentru unitatea Uniunii…

- Presedintele Volodimir Zelenski a cerut marti seara sanctiuni internationale extinse pentru a impiedica Rusia sa fabrice rachete, susținand ca una dintre rachetele care au lovit orasul sau natal Krivoi Rog avea componente fabricate in alte tari. In discursul video zilnic, liderul ucrainean a aratat…

- UPDATE Administratia Chinei a indemnat, vineri, Uniunea Europeana si NATO sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, pentru a facilita o solutie de oprire a conflictului cu Rusia, dar secretarul de Stat american, Antony Blinken, a insistat ca fortele ucrainene trebuie sa primeasca in continuare armament.…

- Premierul ungar a declarat ca, atat timp cat se afla la putere, Ungaria nu va intra in razboi cu Rusia. Viktor Orban a facut o noua declarație cu privire la razboiul din Ucraina. In special, el a facut apel la Ucraina sa inceapa discuții de pace cu Rusia pentru incetarea focului. Orban a declarat ca…

- Fostul presedinte și premier rus Dmitri Medvedev a insistat vineri, 26 mai, ca impartirea Ucrainei, cu estul acestei țari (Donbasul) mergand spre Rusia, iar zonele de vest la cateva state membre ale Uniunii Europene ar fi varianta care ar garanta ca un conflict intre Moscova si Kiev nu va reizbucni…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargo cu privire la importurile de cereale impus de unele…