Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa aiba o intalnire informala, vineri, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, potrivit unor surse guvernamentale. Oficialul maghiar urmeaza sa participe, in Romania, in acest weekend, la Universitatea de Vara de la Baile…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit joi, la Palatul Victoria, in vizita de ramas bun, pe ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, care isi incheie misiunea diplomatica in tara noastra. Cu acest prilej, Marcel Ciolacu i-a multumit diplomatului israelian pentru colaborarea excelenta avuta, subliniind…

- Camera Deputatilor a fost convocata astazi, 15 iulie, la ora 15.00, in sesiune extraordinara, pentru modificarea legislatiei privind ursii, dupa ce o tanara de 19 ani atacata de urs a murit.Deputații vin din vacanța pentru modificarea Legii vanatorii, dar și pentru modificarea legii referitoare la metodele…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns la Moscova, pentru o intalnire cu liderul rus. „Nu are niciun mandat de a se angaja cu Rusia in numele UE”, spune președintele Consiliului European, Charles Michel.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, pe 12 mai, ca este ferm convins ca in octombie, cel tirziu, cetațenii romani nu vor mai avea nevoie de vize cu SUA, informeaza Digi24. Premierul roman a tinut sa precizeze ca trebuie o mobilizare in continuare din partea rominilor, sa mearga sa isi reinnoiasca vizele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca prim-ministrii se schimba unul pe am si el este al zecelea in aceasta serie. ”Si eu o sa ma schimb cat de curand, fiindca mandatul este pana la sfarsitul anului”, a mai spus seful Executivului, el precizand ca nimic nu se poate implementa in Romania fara…

- Premierul Marcel Ciolacu exclude reintroducerea stagiului militar obligatoriu. „Cred ca acele vremuri s-au dus. Romania are nevoie de o armata de profesionisti”, a spus Ciolacu la Prima TV. Premierul a dezvaluit ca a facut armata un an si patru luni. „A fost cam lunga”, a apreciat Marcel Ciolacu, potrivit…