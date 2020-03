Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA, citata de Agerpres."Legea pare sa-i…

- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA.Proiectul de lege, care va…

- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA. Proiectul de lege, care va fi supus…

- O dictatura în centrul Europei? Ungaria lui Viktor Orban ar putea renunța definitiv la democrație daca guvernul adopta o reforma care îi acorda puteri nelimitate cu justificarea de a lupta împotriva pandemiei de coronavirus, avertizeaza experții și ONG-urile, potrivit AFP."Ungaria…

- Deputatul PSD, Cristina-Elena Dinu, a precizat, intr-un comunicat de presa. ca modificarile legislației electorale efectuate de PNL prin metoda asumarii Guvernului in fața Parlamentului au fost sancționate de Comisia Europeana in urma sesizarilor PSD. Social-democrata a adaugat ca prin vocea președintelui…

- Modul de reglementare a criteriului numeric și a cerinței reprezentarii teritoriale pentru înregistrarea partidelor politice a fost declarat neconstituțional de catre Curtea Constituționala. Hotarârea a fost pronunțata în data de 25 februarie și vizeaza constituționalitatea…

- Pe 11 februarie, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care contribuie la compromiterea profesiei de jurnalist, spune ActiveWatch. Proiectul pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal propune scutirea jurnalistilor de plata impozitului pe veniturile din salarii si drepturi de…

- Guvernul isi angajeaza raspunderea miercuri, in Parlament, pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. In sedinta de marti seara au fost adoptate mai multe amendamente la acest proiect. Guvernul vine in fata Parlamentului miercuri, de la ora 14:00, pentru a treia oara…