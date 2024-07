Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat dur, dupa ce premierul maghiar Viktor Orban a ajuns in Rusia, pentru o discuție cu Vladimir Putin. Budapesta tocmai a preluat presedintia prin rotatie a Consiliului UE. „Orban viziteaza Moscova. Ingaduința nu il va opri pe Putin. Doar…

- Premierul ungar Viktor Orban nu reprezinta NATO la Moscova, ci propria tara, a declarat vineri, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a precizat ca premierul ungar a informat Alianta in avans despre vizita sa in capitala Rusiei, relateaza Agerpres. De asemenea, liderii Uniunii…

- Premierul maghiar Viktor Orban a sosit, vineri, la Moscova. Liderul maghiar intenționeaza sa discute cu președintele rus Vladimir Putin diverse modalitați de soluționare a razboiului din Ucraina, transmite agenția rusa de presa TASS. Aceasta este prima vizita a unui lider european la Moscova, dupa cea…

- Premierul ungar Viktor Orban a plecat, astazi, in vizita la Kiev, la o zi dupa ce a preluat președinția rotativa a UE. Un critic vocal al sprijinului UE pentru Ucraina, Orban urmeaza sa discute despre relațiile bilaterale cu președintele Volodymyr Zelensky in prima sa vizita in Ucraina de la invazia…

- Alegerea unui economist ca ministru al apararii in Rusia arata cat de departe merge Moscova pentru a-si reforma economia astfel incat sa raspunda necesitatilor de razboi, a afirmat luni consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Rusia isi asaza aproape…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut miercuri, 17 aprilie, o schimbare a conducerii de la Bruxelles, in timp ce a criticat politicile Uniunii Europene privind migrația și razboiul din Ucraina, scrie Politico."Sensul acestor alegeri europene (alegerile europarlamentare, n.r.) este de a schimba conducerea",…