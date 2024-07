Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus a insistat vineri pe langa premierul ungar Viktor Orban asupra propunerii sale pentru a rezolva „criza" in Ucraina care prevede retragerea completa a fortelor ucrainene din patru regiuni pe care Moscova le revendica, relateaza EFE si AFP, citate de Agerpres.„Este vorba despre retragerea…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia, de la 1 iulie, presedintia Consiliului Uniunii Europene. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le…

- Negocierile privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeana incep oficial marți, 25 iunie, la Luxemburg, in cadrul unei conferinte interguvernamentale (CIG), relateaza AFP, citata de Agerpres.Inceperea discuțiilor are loc in urma unui acord obținut cu greu de țarile membre pe…

- MAE Ungaria a anunțat! Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters . In…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban.…