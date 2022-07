Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a anuntat sambata consolidarea masurilor de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, dupa ce a constatat o crestere a numarului migrantilor care vin in Europa pe ruta balcanica, relateaza agentiile DPA si EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul lui Viktor Orban a decis plafonarea pretului combustibilului la pompa, insa doar pentru soferii maghiari. Asta i-a enervat pe cei de la Comisia Europeana, care au anuntat deschiderea unei proceduri de infringement impotriva Ungariei. „Ungaria a impus prețuri la carburant diferite pentru vehiculele…

- Budapesta a obținut luni, 30 mai, o concesie majora din partea Uniunii Europene, obținand o scutire aproape totala de la interdicția impusa de blocul comunitar asupra importurilor de petrol rusesc. Exceptarea Ungariei de la acest embargou va ajuta guvernul populist al premierului Viktor Orban sa țina…

- Statele din UE se indreapta spre un acord asupra unui embargo petrolier impotriva Rusiei, care deocamdata ar urma sa excluda petrolul livrat prin conducte, astfel incat masura sa fie acceptata si de tarile membre care nu au iesire la mare si ar fi afectate mai sever de un embargo complet, afirma oficiali…

- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare, dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important. Aceasta masura ar putea fi luata pentru a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a anunțat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Masura se aplica…

- Trafic crescut la granița cu Ungaria și Serbia, in weekendul de 1 Mai, in Timiș. Peste 35.000 de persoane au tranzitat granițele din vestul țarii, iar 10.000 dintre acestea numai prin punctul de trecere a frontierei Cenad.