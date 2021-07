Vijeliile lovesc din nou România. Cod roșu de vreme severă O localitate din județul Suceava și zona de munte a Maramureșului se afla sub avertizare de cod roșu de furtuni. Pana spre seara sunt anunțate ploi abundente, vijelii și grindina. In localitatea Carlibaba din județul Suceava și in zona de munte a Maramureșului se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina și intensificari ale vantului. In ultima ora, aici s-au acumulat peste 40 l/mp de averse. Alte zone ale județelor Maramureș și Suceava sunt vizate, pana la ora 13.00, de un Cod portocaliu de averse torentiale care vor depasi 35…40 l/mp,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

