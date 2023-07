Vijeliile lovesc din nou – a fost emis Cod PORTOCALIU Meteorologii au emis joi doua avertizari Cod Portocaliu și Galben de ploi torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte din țara. Alerta Cod portocaliu de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de joi, ora 14.00, pana vineri, la ora 2.00. In zona de munte, sudul Banatului, nordul Crișanei, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, centrul Moldovei, precum și in vestul Olteniei vor fi averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina de medii dimensiuni, iar in intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 30…40 l/mp și izolat peste 50…70… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 10:00 este in continuare valabil un cod portocaliu in județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Sibiu și Alba și in zona de munte a județelor Timiș, Cluj, Arad, Bihor, Argeș, Dambovița, Brașov și Prahova vor fi averse torențiale și izolat caderi de grindina. Local…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare cod rosu de ploi torentiale si furtuni, valabila pana marti dimineata in zone din cinci judete, precum si un cod portocaliu de fenomene meteo de instabilitate, ce vizeaza 16 de judete, respectiv un cod galben in zone…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul ministerului, a informat MMAP printr-un comunicat, potrivit Agerpres. Sedinta a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale in cinci județe, valabil incepand de luni, ora 20.00 și pana marți, ora 8:00. De asemenea, au fost emise avertizari cod portocaliu și cod galben de averse abundente, valabile pentru 19 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 10.00 și…

- Hidrologii au instituit un Cod galben de viituri, valabil joi pana la miezul noptii pe rauri din 14 judete. Potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba,…

- Conform Atenționarii Hidrologice emise de I.N.H.G.A, se actualizeaza Codul Galben, care are valabilitate incepand de astazi, 1 iunie, ora 13:00, pana la miezul nopții. Astfel, se pot depași cotele de atenție pe anumite rauri din județele: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș, Gorj,…

- Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale, cu descarcari electrice, grindina si vijelii, joi pana la ora 23.00, in 17 judete. Atentionarea Cod galben este valabila joi, intre orele 12 si 23, in judetele Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torențiale, cu descarcari electrice, grindina si vijelii, joi pana la ora 23.00, in 17 judete.Atentionarea Cod galben este valabila joi, intre orele 12 si 23, in judetele Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin,…